Opfarende bilist kaldte betjent for "luder"

Mandag sidst på eftermiddagen standsede en færdselsbetjent en bil på Fårupvej i Mørke for at tale med føreren.

Den 24-årige fører af bilen viste sig ikke at have noget kørekort, og færdselsbetjenten havde derfor sigtet ham for kørsel uden førerret.

Den 24-årige havde flere gange været opfarende overfor betjenten og der blev sendt endnu en patrulje til stedet. Betjentene vurderede, at manden var påvirket af narko, og han blev derfor også sigtet for narkokørsel.

Kort inden han blev kørt til politistationen kaldte han en af betjentene for ”luder” og han blev derfor også sigtet for fornærmelig tiltale, oplyser Østjyllands Politi.

På politistationen blev manden narkometertestet, fik taget en blodprøve og blev afhørt, hvorefter han blev løsladt igen.