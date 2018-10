Slået og røvet på vej hjem fra byen

En 21-årig mand var natten til søndag i byen i Aarhus, og gik ved 05.30-tiden på Søndergade og var på vej hjem med nogle venner, da en ukendt person, der gik bagved ham, pludselig slog ham i hovedet.

Herefter begyndte gerningsmanden og en kammerat at hive i den 21-åriges jakke, til de fik hevet den af ham, hvorefter offeret løb fra stedet..

Senere gik han, sammen med sine venner, ud for at lede efter jakken, som de fandt efterladt i en skraldespand. Jakkelommerne var dog tømt for indhold.

De to gerningsmænd beskrives som:

A - manden der slog:

Afrikansk af udseende



19-22 år



175 cm høj



Almindelig af kropsbygning



Mørk hud og sort, mellemlangt hår



Talte dansk



B: