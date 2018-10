Politihund fandt narkopåvirket bilist

En patrulje kørte torsdag nat på Rosenhøj Bakke i Viby, da de blev opmærksomme på en bil, der kom kørende imod patruljen med høj fart.

Betjentene fik standset bilen og kontakt til den 24-årige fører, der viste et gyldigt kørekort.

Kort efter steg han ud af bilen og satte i løb. Betjentene råbte efter ham, at han var anholdt, men han fortsatte.

Betjentene løb efter og gav samtidig vagtcentralen besked, så en hundepatrulje blev sendt til stedet.

Betjentene mistede manden af syne og afventede i stedet hundenes ankomst få minutter senere. Og der gik heller ikke lang tid før en tjenestehund fik færten og fandt manden i et buskads, fremgår det af politiets døgnrapport.

Manden blev anholdt og sigtet for narkokørsel, hvilket blev bekræftet af en narkometertest. Manden blev desuden sigtet for, som anholdt, at flygte fra politiet. Han blev desuden taget med på politistationen for at få taget en blodprøve.