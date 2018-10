Tre mænd anholdt for flere indbrud

Østjyllands Politi fik natten til fredag en anmeldelse fra en borger på Rosensgade, der kunne høre lyde fra en lejlighed, hvor der er kontor, og derfor ikke burde være lyde på den tid af døgnet.

Der blev sendt to patruljer til stedet, der placerede sig på begge sider af bygningen. Kort efter kom tre personer løbende ned ad bagtrappen, hvor en af betjentene stod.

Han råbte dem an, hvorefter de kortvarigt stoppede deres løb, kiggede direkte på betjenten for så igen at sætte i løb for at komme væk.

Betjenten sprøjtede peberspray efter den person, der stod tættest på ham, så han blev på stedet. Herefter satte betjenten efter de to andre, der løb ind i en blindgyde, hvor de fik besked på at lægge sig ned. Det ville de ikke, så betjenten sprøjtede også peberspray mod dem, og det fik dem til at lægge sig ned på jorden, oplyser Østjyllands Politi.

De tre mænd, der alle er 25 år, blev anholdt, sigtet for indbrud og ført hen til politibilerne, hvor de blev bedt om at identificere sig. To af dem oplyste navn og cpr-nummer, hvilket stemte overens med politiets registre, mens den tredje oplyste et navn og personnummer, der ikke stemte overens med registrene.

Han blev derfor sigtet for falsk anklage, hvorefter han oplyste rette navn og cpr-nummer.

Da betjentene efterfølgende skulle visitere ham, blev de opmærksomme på, at hans signalement stemte overens med signalementet på gerningsmanden til et indbrud på Sct. Clemens Stræde, som patruljen havde været ude til tidligere på aftenen. Her havde betjentene set overvågningsbilleder af gerningsmanden. Han blev derfor også sigtet for dette indbrud.

Under visitation af en af de andre fandt betjentene nogle nøgler og en iPad, som den anholdte med det samme sagde ikke var hans. Ved nærmere undersøgelse af iPad’en fandt betjentene frem til, at den tilhørte en café i Skolegade. Patruljen kørte hen til cafeen og kunne konstatere, at der også der havde været indbrud. Alle tre blev derfor også sigtet for det indbrud.

De tre mænd er blevet afhørt og løsladt igen, men er alle fortsat sigtede i sagen, lyder det fra politiet.