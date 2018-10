54-årig mand skjulte skarpladt pistol på autoværksted

En 54-årig hidtil ustraffet mand fra Brabrand blev torsdag ved Retten i Aarhus idømt 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel for besiddelse af en skarpladt Beretta 7,65 mm pistol.

Pistolen blev fundet den 4. juni 2018 af politiet i forbindelse med ransagning på et autoværksted på en nedlagt landejendom i Harlev uden for Aarhus, som den 54-årige havde lejet i 20 år..

Den 54-årige erkendte besiddelsen af pistolen, men mente at der alene var tale om en mindre alvorlig overtrædelse af våbenloven, hvorimod det var anklagemyndighedens påstand, at besiddelsen af skydevåbnet var sket under særligt skærpende omstændigheder, og at besiddelsen derfor var omfattet af straffelovens paragraf 192 a, oplyser Østjyllands Politi.

»Jeg er meget tilfreds med, at retten fulgte min påstand både i forhold til skyldsspørgsmålet og den udmålte straf. Dommen er med til at sende et klart signal om, at ulovlig besiddelse af skydevåben ikke accepteres, og at straffen er hård, selv i sager hvor gerningsmanden er ustraffet, og hvor våbnet har været har været gemt væk i flere år og aldrig har været anvendt,« siger senioranklager Rasmus Gyldenløve i en pressemeddelelse.

Retten i Aarhus fandt besiddelsen af pistolen omfattet af straffelovens paragraf 192 a, og udmålte altså straffen til 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel.