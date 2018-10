Bytur sluttede på en tagtop

Tidligt torsdag morgen fik politiet en anmeldelse fra en person, der havde set to personer kravle rundt på et stillads på Ny Munkegade i Aarhus.

Der blev sendt en patrulje, der lyste op mod stilladset med politibilens tagprojektør, så de kunne se de to personer, der sad på kanten af taget og kiggede ud over byen. Da de to personer så lyset og politibilen trak de længere ind på taget og ignorerede at betjentene råbte til dem, at de skulle komme ned.

Den ene betjent kravlede derfor op på stilladset for at få fat på de to personer. Da han var halvvejs oppe, gav de to personer sig til kende og fulgte frivilligt med ned.

De to mænd, der begge er 22 år, bar tydeligt præg af at have været på en god bytur, og de havde heller ikke meget at sige til politiet, da de blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser Østjyllands Politi.