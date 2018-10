Bilist forsøgt at gemme sig under kørsel

Natten til torsdag blev en patrulje opmærksom på en bil på Holmstrupgårdvej i Brabrand.

Føreren af bilen kørte i følge politiets opfattelse lidt for friskt, og da patruljen passerede bilen sænkede føreren sig en smule, som om han forsøgte at skjule sig. Patruljen besluttede sig for at standse bilen og lave en rutinekontrol og vendte derfor rundt. Men i samme øjeblik accelererede bilen og kørte væk fra stedet.

Patruljen satte efter og kunne set at bilen blev parkeret på Sintrupvej, hvor føreren kastede sig om på bagsædet, mens ham der sad på passagersædet roligt blev siddende.

Betjentene tog kontakt til føreren, der nu lå halvt på bagsædet med benene mellem forsædet og det forreste passagesæde.

Den 22-årige fører blev ført ud af bilen og lagt i håndjern, så han ikke ville forsøge at stikke af igen.

Han virkede påvirket af stoffer og blev derfor sigtet for narkokørsel, oplyser politiet.

Han blev også sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Da der lugtede af hash i bilen blev denne også ransaget, men der blev ikke fundet noget.