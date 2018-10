84-årig slået i jorden af bilist uden blinklys

En 84-årig mand skulle i går kl. 15.48 en tur i Trøjborgcenteret i Aarhus N.

Da han ville krydse vejen fra Otte Ruds Gade kom en bil kørende i modsatte retning. Pludselig kørte den over i modsatte vognbane for at parkere imod færdselsretningen.

I samme øjeblik gik den 84-årige mand ud på vejen for at komme over på den anden side, og han var nær blevet ramt af bilen, da den pludselig skiftede vognbane. Den 84-årige råbte til den mandlige bilist, at han skulle bruge sit blinklys, når han kørte bil.

Bilens vindue stod åbent, så bilisten hørte ham godt og råbte tilbage, at det skulle han slet ikke blande sig i.

Den 84-årige mand gik ind i centeret for at handle, og da han var på vej ud igen, kom bilisten hen til ham og kaldte ham diverse skældsord, hvorefter han slog den ældre mand hårdt i baghovedet, så han faldt forover. Bilisten forlod herefter stedet i sin bil.

Politiet har en formodning om, hvem gerningsmanden er og er fortsat i gang med at efterforske sagen, oplyser Østjyllands Politi.