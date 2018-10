88-årig kvinde blev franarret flere tusinde kroner af falsk "Ældre Sagen"-medarbejder

En 88-årig kvinde fra Kolt fik mandag eftermiddag stjålet sin pung i, hvad politiet formoder var et tricktyveri udført af to personer.

Den 88-årige fik besøg af en kvinde, som efter eget udsagn ønskede at se lejligheden på Kunnerupvej, fordi hun havde planer om at flytte ind i en tilsvarende lejlighed. Et besøg, den 88-årige kvinde sagde ja til.

Kvinden dukkede nogle dage senere op i følge med en mand, som påstod at være fra Ældre Sagen, oplyser Østjyllands Politi.

Efter at have drukket kaffe med den 88-årige gik kvinden og manden igen.

Dagen efter besøget opdagede den 88-årige kvinde, at hun havde fået stjålet sin pung med sit dankort i, og at der var hævet flere tusinde kroner på kortet.

Politiet advarer nu borgerne mod at lukke fremmede ind.

»Præsenterer personen sig som medarbejder i et firma eller en organisation, så bed om at se id og bed evt om et telefonnummer til virksomheden, så du kan ringe og tjekke, om vedkommende taler sandt,« skriver Østjyllands Politi.