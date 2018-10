33-årig anbragt på psykiatrisk afdeling efter økseangreb

En 33-årig mand blev onsdag idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid for at have angrebet en 24-årig mandlig bekendt med en økse sidste år i Hasselager. Det oplyser Østjyllands Politi.

Angrebet skete på åben gade en sen eftermiddag i september 2017. Den 33-årige slog flere gange mod den 24-åriges krop og hoved, så ofret fik flere flænger og sår, der skulle behandles. Østjyllands Politi fandt hurtigt ud af, hvem gerningsmanden var og ledte intensivt efter ham, indtil han to dage efter overfaldet meldte sig selv. Øksen fandt politiet i en sø tæt på gerningsstedet.

Tilfreds med afgørelse

Den 33-årige var i forvejen sigtet for to andre voldelige overfald mod samme mand begået i 2016. Få dage før overfaldet med øksen, var han blevet indkaldt til retten i sagen, hvor den 24-årige skulle vidne i sagen. Den kendsgerning var med til, at Retten i Aarhus ud over vold og grov vold også dømte ham skyldig i vidnetrusler, oplyser anklagemyndigheden.

»Retten fandt det bevist, at den 33-årige ville skade den 24-årige, fordi han skulle vidne mod ham i retten. Der var tale om et meget groft og farligt angreb, så jeg er tilfreds med rettens afgørelse,« udtaler anklager Tanja Fogt i en pressemeddelelse.

Den 33-årige erkendte at have begået vold, men nægtede at der ved økseangrebet var tale om vidnetrusler. Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke.