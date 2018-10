Påvirkede bilister kørte med kniv

Sent torsdag aften standsede en patrulje en bil på Vesterbrogade i Aarhus for at lave en kontrol af føreren.

Der lugtede kraftigt af hash i kabinen og den 22-årige fører af bilen oplyste, at han netop havde røget en joint, og han blev derfor sigtet for narkokørsel. Han blev desuden fundet i besiddelse af en kniv, og blev derfor sigtet for overtrædelse af knivloven. Da han heller ikke havde sele på, fik han også en sigtelse for manglende brug af sele, oplyser politiet.

Senere på natten, kl. 05.10, standsede en patrulje en bil på Fuglevænget i Grenaa for at lave en rutinekontrol. Den 23-årige fører virkede påvirket og blev derfor sigtet for narkokørsel. Under visitationen blev han fundet i besiddelse af en kniv og noget hash. Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og for at være i besiddelse af hash. Senere fandt politiet ud af, at de nummerplader, der sad på bilen, ikke hørte til på den bil, men var stjålet.

Den 23-årige mand blev derfor også sigtet for at have stjålet nummerplader, for at køre i en uindregistreret bil og for at køre uden forsikring.