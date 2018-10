Uro på bodega førte til flugtbesøg

Tidligt fredag morgen blev politiet kaldt til Bodegaen på Åboulevarden, da der var uro på stedet.

Ved patruljens ankomst var der faldet ro på igen, men betjentene blev kontaktet af en mand, der udpegede en person, der havde virket truende og skabt utryghed.

Da patruljen tog kontakt til den 24-årige mand, virkede han aggressiv og nægtede at forlade området, selvom politiet bad ham om det. Han fik derfor at vide, at han var anholdt og sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden.

Umiddelbart efter stak manden i løb og flygtede langs Åboulevarden mod Europaplads. Uheldigvis for ham var betjentene hurtigere, og han blev indhentet og lagt i håndjern og fik endnu en sigtelse for, som anholdt, at flygte fra politiet. Han blev taget med på politistationen og fik lov at overnatte i detentionen, oplyser Østjyllands Politi.