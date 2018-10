24-årig forsøgt at stikke af fra politiet

En patrulje bemærkede natten til fredag en bil, der kom kørende på Holmevej i Højbjerg.

Patruljen ville foretage en rutinekontrol af bilen og vendte derfor rundt for at standse den. Men føreren af bilen satte hastigheden op og på trods af, at patruljen tændte for udrykningen fortsatte føreren til Saralyst Allé, hvor han stoppede bilen og fortsatte flugten til fods.

Der blev sendt endnu en politipatrulje til stedet, der kort efter mødte manden på Terp Skovvej, hvor han kom gående, lettere forpustet og i tøj, der bar præg af, at han var kravlet gennem krat eller lignende.

Den 24-årige mand erkendte med det samme, at det var ham, der havde kørt den bil, politiet havde forsøgt at standse, og at han var flygtet, fordi han ikke havde noget gyldigt kørekort. Manden blev sigtet for ikke at have efterkommet politiets anvisninger og for kørsel uden førerret.