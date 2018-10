Maskeret mand gemt i busk greb fat i 10-årig pige

Østjyllands Politi modtog onsdag kl. 12.18 en anmeldelse fra Lystrup Skole uden for Aarhus om, at en ukendt mand havde hevet fat i en 10-årig pige, der legede fangeleg på legepladsen i et frikvarter.

I forbindelse med legen løb pigen ind i et buskads for at gemme sig, da manden pludselig sprang ud og tog fat i armen på hende og råbte ”nu har jeg dig”. Pigen fik revet sig fri og løb væk, hvorefter manden løb væk derfra i retning mod Super Brugsen.

Der blev hurtigt sendt flere patruljer til stedet - heriblandt en hundepatrulje, der afsøgte området.

Politiet har i løbet af onsdagen, og igen torsdag morgen og formiddag, været til stede i Lystrup for at indsamle videoovervågning og for at foretage forhøringer i lokalområdet. Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der kan have set manden i området ved Lystrup Skole og Super Brugsen onsdag ved middagstid.

Manden beskrives som:

25-50 år



170-180 cm høj



Spinkel af kropsbygning



Gik med usikker gang



Talte dansk



Var iført en elefanthue og en sort kasket med et hvidt bånd med kinesiske tegn

Bar en sort, langærmet bluse, sorte jeans med sorte knapper langs buksebenet og sorte sko med hvidt Nike-logo

Østjyllands Politi oplyser, at man fortsat er i gang med at efterforske sagen, og opfordrer borgere har oplysninger om den, om at henvende sig på telefon 114.

Politiet vil særligt gerne i kontakt med en mand, der luftede sin schæferhund i området på tidspunktet for hændelsen, da han kan være et vigtigt vidne.