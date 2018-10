Søn lånte bil, påkørte en kvinde og kom ikke hjem

Mandag eftermiddag skete der et færdselsuheld på Silkeborgvej i Åbyhøj.

En 47-årig kvindelig bilist kom kørende ad Silkeborgvej, da hun blev påkørt bagfra af en lille, sort bil. Føreren af den sorte bil ville ikke give sine forsikringsoplysninger og kørte fra stedet.

Kvinden havde noteret bilens nummerplade og kunne give et signalement af føreren, og hun anmeldte senere forholdet til politiet.

En patrulje tog kontakt til ejeren af bilen, der kunne oplyse, at hans søn havde lånt bilen, men ikke var kommet hjem endnu.

Mandag aften kontaktede Østjyllands Politi så den 20-årige fører af bilen telefonisk og oplyste ham om, at han er sigtet for ikke at udvise agtpågivenhed og for ikke at opfylde sine forpligtelser ved et færdselsuheld.