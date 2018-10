71-årig kvinde udsat for tricktyveri ved hæveautomat

En 71-årig kvinde skulle mandag ved 13-tiden hæve penge i en hæveautomat på Skanderborgvej i Viby.

Da hun havde hævet pengene, stod der en mand bagved hende, der mindede hende om, at hun skulle huske at tage sit dankort med fra automaten. Derefter blev der tabt nogle mønter på jorden og manden var hurtig til at hjælpe med at samle mønterne op, hvilket den 71-årige kvinde efterfølgende har fået mistanke om blot var en afledningsmanøvre.

For da hun kom hjem fandt hun ud af, at hendes dankort var væk, og at der var blevet hævet nogle tusinde kroner på kortet, inden hun fik det spærret.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man altid er ekstra opmærksom, når man har sit dankort fremme og særligt, hvis man bliver kontaktet af ukendte personer, umiddelbart efter man har hævet penge eller betalt med sit dankort i en butik.