20-årig kastede bøtte ud af bilen - faderen blev anholdt

En 20-årig mand fortryder måske, at han mandag eftermiddag kastede en bøtte med hash ud af bilruden, mens han kørte på Nydamsvej i det nordlige Aarhus.

Kort forinden havde en patrulje, der kom kørende i modsatte retning, lagt mærke til bilen og føreren og vendte derfor om og kørte efter ham. Føreren satte farten op kastede så en bøtte ud af vinduet, oplyser Østjyllands Politi.

Patruljen valgte at standse for at samle bøtten op, og kunne konstatere, at den var fyldt med hash pakket i små salgsposer. En borger guidede efterfølgende patruljen frem til en adresse, hvor bilen holdt parkeret.

Da patruljen kom frem til huset, så de pludselig en person løbe i en have. Den ene betjent satte efter ham og fik ham stoppet. Der var tale om den 20-årige fører af bilen, der blev anholdt og sigtet for forsøg på salg af stoffer. Han blev også sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Betjentene havde dog mistanke om, at der var mere at komme efter på adressen, så de tilkaldte assistance fra en narkohundpatrulje med henblik på at ransage hjemme hos den 20-årige, der i øjeblikket bor hos sin mor på Vejlby Vænge i Risskov.

Udenfor huset blev der fundet en lille klump hash, og i et skur blev der fundet hashrester, salgsposer og en digitalvægt.

Under ransagningen kom mandens 48-årige far hjem og opførte sig meget aggressivt overfor politiet, der flere gange måtte tale ham til ro. Men det hjalp ikke, og da faren så råbte skældsord efter betjentene, blev han anholdt og sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd og for at lægge hindring i vejen for politiets arbejde. Faderen ville nemlig ikke have, at politiet åbnede det pengeskab, som narkohundene tydeligt havde interesseret sig for.

Da betjentene åbnede pengeskabet fandt de blandt andet et større bundt pengesedler og en salgspose, der viste sig at indeholde kokain.

Den 48-årige far blev derfor også sigtet for salg af narkotika. Sønnen fik også en sigtelse mere med hjem, da han på vej ud til politibilen råbte skældsord af betjentene, oplyser Østjyllands Politi.