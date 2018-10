47-årig kvinde fuppet af "Skat"

En 47-årig kvinde fra Kolt blev søndag formiddag ringet op to gange med ca. 15 minutters mellemrum af en mand, der præsenterede sig som værende fra Skat.

Han bad kvinden om en række oplysninger under påskud af, at han skulle sætte 2.000 k. ind på hendes konto.

Kvinden udleverede sit kontonummer, sit cpr-nummer og sin kode til NemID. Hun nåede dog at fatte mistanke og fik spærret kort og kode, inden der blev hævet nogen penge fra kontoen.

Østjyllands Politi opfordrer borgerne til altid at være opmærksomme, hvis nogen ringer og beder om at få udleveret personfølsomme oplysninger. Udlever aldrig dine kontooplysninger, cpr-nummer eller koder via telefonen, opfordrer politiet. Myndigheder vil aldrig kontakte borgere på den måde og bede om oplysninger, understreger Østjyllands Politi.