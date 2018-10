Butikstyve må ikke komme i H&M de næste fem år

To kvinder på henholdsvis 26 og 31 år blev søndag eftermiddag taget på fersk gerning, da de forsøgte at stjæle parfumer og tøj fra Magasin i Aarhus.

En butiksvagt havde observeret de to kvinder via overvågningen og pågreb dem, da de havde passeret kasselinjen uden at betale.

Ved gennemgang af kvindernes tasker kunne det konstateres, at de havde stjålet tøj og parfume fra Magasin for 3.472 kr., og at de også havde stjålet noget tøj fra H&M i Bruuns Galleri.

Begge kvinder erkendte forholdet og leverede varerne tilbage. De blev bortvist fra Magasin og har desuden fået forbud mod at vise sig i H&M-butikker de næste fem år.