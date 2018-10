Bilist flygtede efter uheld

Søndag formiddag skete der et færdselsuheld i krydset Stadion Allé/Ålborggade i Aarhus.

En mandlig bilist kørte frem for ubetinget vigepligt og påkørte en bil ført af en 28-årig mand. Der skete kun materiel skade ved sammenstødet, men manden, der var skyld i uheldet, flygtede efterfølgende fra stedet til fods.

Men da han havde efterladt den bil, han var kørt i, fandt politiet ret hurtigt frem til ham. Det viste sig, at føreren var en 30-årig mand, der var frakendt førerretten, oplyser Østjyllands Politi.

Manden kan nu se frem til at blive sigtet for at køre uden førerret, køre frem for ubetinget vigepligt og for at flygte fra stedet.