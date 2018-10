Østeuropæisk cykeltyv anholdt i Hadsten

Østjyllands Politi foretog lørdag aften en anholdelse af to ukrainske mænd på en ejendom i Hadsten. De mistænkes for at stå bag adskillige tyverier af kostbare cykler. I forbindelse med anholdelsen blev der fundet værktøj, der kan bruges til at opbryde cykler, og politiet fandt tilmed 30-35 cykler på ejendommen.

Da den ene af mændene så politiet, stak han af, men han nåede ikke ret langt, for politiet havde en hundepatrulje på stedet, der fangede manden med hundebid til følge.

Manden, der forsøgte at stikke af, har desuden et indrejseforbud i Danmark.

Sagen bliver nu efterforsket af Østjyllands Politi, og politiet ønsker derfor ikke at kommentere sagen yderligere.

JP Aarhus