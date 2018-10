45-årig mand tog kvælertag på en 19-årig

Østjyllands Politi fik natten til fredag en anmeldelse fra en 19-årig mand, som fortalte, at han var blevet overfaldet af en 45-årig mand i Langkærparken i Tilst, og at manden nu fulgte efter ham.

Den 45-årige mand havde helt umotiveret taget kvælertag på den 19-årige mand og slået ham flere gange i hovedet. En patrulje kom hurtigt til stedet. hvor de traf den 45-årige mand.

Han var fortsat særdeles aggressiv - også over for politiet. Under anholdelsen af den 45-årige mand, blev han igen aggressiv og skubbede og sparkede betjentene, oplyser Østjyllands Politi.

Manden blev derfor både sigtet for vold mod den 19-årige mand og for vold mod betjentene - samt for at have modsat sig anholdelse.

Den 19-årige kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.