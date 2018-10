Bilist blokerede for ambulance under udrykning

Onsdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om, at en 26-årig mandlig bilist blokerede for en ambulance under udrykningskørsel i en rundkørslen ved Paludan Müllers Vej.

Den 26-årig mandlige bilist generede ambulancen ved tæt kørsel, overhaling højre om, kørte ind foran ambulancen og til sidst blokerede vejen for ambulancen. Han blev derfor sigtet for manglende agtpågivenhed, oplyser Østjyllands Politi, der samtidig kommer med følgende påmindelse.

Når et køretøj kører udrykningskørsel, f.eks. fordi det skal frem til en alvorlig trafikulykke, eller skal overflytte en kritisk syg patient fra et sygehus til et andet, handler det om at få hjælpen frem så hurtigt som muligt. Hvert minut er dyrebart og kan betyde forskellen mellem liv eller død, lyder det fra politiet.