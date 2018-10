En 39-årig mand er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse

En 39-årig mand fra Lystrup blev onsdag ved Retten i Aarhus idømt 60 dages ubetinget fængsel for blufærdighedskrænkelse af en 6-årig pige.

Manden kontaktede den 5. august ca. kl. 16.30 den 6-årige pigen, der legede i området ved Elstedhøj i Lystrup. Han lokkede pigen med hen til et grønt område under påskud af, at der var nogle dyr i nærheden. Her befølte han pigen under tøjet.

Politiet kom kort efter til stedet og fandt, på baggrund af flere vidneudsagn, frem til den dengang 38-årige mand, der samme aften blev anholdt på sin bopæl i nærheden.

Den 39-årige mand udbad sig betænkningstid i forhold til at anke. JP Aarhus