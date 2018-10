Narkobilist kørte galt i mors bil

En 24-årig mand blev natten til onsdag anholdt efter at have kørt ind i et træ på Marselis Boulevard tæt på Jyllands Allé.

Uheldet skete omkring midnat, hvorefter en borger ringede til politiet, da han så, at bilisten gik fra stedet efter sammenstødet. En patrulje kørte rundt i området for at lede efter bilisten og fandt på Assensgade den 24-årige mand, der svarede nøje til signalementet.

Manden virkede meget påvirket af stoffer, og han erkendte selv, at han havde røget en del hash. Efter noget tid forklarede han, at han var kørt galt i sin mors bil og herefter var gået fra stedet. Han blev derfor anholdt.