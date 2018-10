Udelukket i to år: Gæst må ikke komme på bestemt bar efter voldsom bytur

En patrulje fra Østjyllands Politi måtte natten til mandag tage en 27-årig mand med på stationen, efter han havde skabt uro på en bar i Skolegade.

Manden, der var noget beruset, skændtes med en anden gæst på stedet, da en bartender forsøgte at skille dem ad.

Det fik den 27-årige til at skubbe til bartenderen, som herefter ringede til politiet. Da betjentene kom frem, blev den 27-årige anholdt og sigtet for at bryde restaurationsloven ved at skabe uro på stedet.

Derudover fik han udstedt et forbud mod at komme på baren de næste to år.