19-årig bilist sigtet for narkokørsel efter uheld

En 19-årig mand blev søndag eftermiddag anholdt og sigtet for narkokørsel, efter han havde været involveret i et færdselsuheld på Holmstrupgårdvej i Brabrand.

Ifølge vidner på stedet kørte den 19-årige pludseligt over i den modsatte vejbane, hvor han ramte ind i en modkørende bil ført af en 36-årig mand. Herefter ramte den 19-årige ind i en bil med en 28-årig mand bag rattet.

Ingen af de involverede kom umiddelbart alvorligt til skade. Den 19-årige erkendte at have indtaget stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, oplyser Østjyllands Politi.