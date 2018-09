Hjælper bedrog handicappet for 270.000 kr.

En 57-årig kvinde blev fredag ved Retten i Randers idømt et års betinget fængsel og samfundstjeneste for bedrageri begået mod en 67-årig mand fra Risskov, som hun var handicaphjælper for.

Bedrageriet begyndte i 2012, da hun via en konto på en spilhjemmeside misbrugte den 67-årige mands kontooplysninger. Igennem de næste fire et halvt år brugte handicaphjælperen kontoen til at spille for mindst 580 gange. I alt misbrugte hun den 67-åriges dankortoplysninger for omkring 270.000 kroner. Det oplyser Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om et mistænkeligt forhold i november 2016, og efterforskere fra Østjyllands Politis Sektion for Økonomisk Kriminalitet fandt så frem til de mange transaktioner, som de kunne forbinde til kvinden.

I retten erkendte den 57-årige alle forhold og modtog dommen.

»Jeg er tilfreds med dommen, som ligger inden for den straframme, vi normalt ser i denne slags sager,« siger specialanklager Jesper Rodkjær

JP Aarhus