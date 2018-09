Kokainsælger taget på fersk gerning midt i Aarhus

Østjyllands Politis specialpatrulje gik natten til fredag en tur rundt i Aarhus C for at se efter eventuelle handler med stoffer på gaden. I Skolegade fik den øje på mand, der holdt i sin bil og havde kontakt til en person på gaden. Det fik patruljen til at undersøge mand og bil nærmere, og det viste sig at være en god idé. Under ransagningen fandt de flere salgsposer med kokain, som den 26-årige mand i bilen blev anholdt og sigtet for at ville sælge. Fundet fik politiet til også at ransage mandens lejlighed, hvor det fandt endnu mere kokain.

JP Aarhus