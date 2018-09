Fra Twitter til Facebook: Politiet udvider på sociale medier

Twitter er god til hurtige og korte opslag. På Facebook kan man gå lidt mere i dybden og bl.a. vejlede borgere om, hvordan de skal forholde sig ved for eksempel færdselsuheld eller brand.

Der er vidner, som henvender sig på baggrund af opslag, gerningsmænd er identificerede, det samme med tyvekoster. Magnus Andresen, chefpolitiinspektør hos Nordsjællands Politi. Der er vidner, som henvender sig på baggrund af opslag, gerningsmænd er identificerede, det samme med tyvekoster.

Sådan lyder rationalet hos Østjyllands Politi, som derfor udvider sin tilstedeværelse på de sociale medier. Siden 2012 har politikredsen haft en Twitter-profil, men fremover kan borgerne også finde Østjyllands Politi på Facebook.

»Vi har ofte situationer, hvor vi har brug for at vejlede borgerne om, hvordan de skal forholde sig ved for eksempel færdselsuheld, brand eller andre aktuelle hændelser. I andre tilfælde har vi brug for, at borgerne hjælper os. Vi kommer for eksempel til at bruge kanalen, når vi har efterlysninger eller har brug for at høre fra borgere, der kan have hørt eller set noget ved en begået forbrydelse,« udtaler politidirektør Helle Kyndesen fra Østjyllands Politi.

75.000 følgere

Politikredsens profil på Twitter følges af ca. 75.000 danskere. Politidirektøren forklarer, at Facebooksiden skal nå endnu flere mennesker.

»Som et moderne politi skal vi selvfølgelig være der, hvor borgerne er. Og eftersom flertallet af danskere i dag er på Facebook, er det kun naturligt, at Østjyllands Politi også er til stede på det medie,« udtaler Helle Kyndesen.

Gerningsmænd og tyvekoster

Hos Nordsjællands Politi har man siden 2012 haft en Facebookside, som omkring 95.000 borgere i dag følger. Chefpolitiinspektør Magnus Andresen kalder siden en fantastisk succes og forklarer, at politikredsen bruger Facebook til bl.a. at oplyse om øget kriminalitet i bestemte områder samt efterlysninger af ting og personer.

For første gang: Fælles front mod stoffer i nattelivet

»Vi har mange gode resultater. Der er vidner, som henvender sig på baggrund af opslag, gerningsmænd er identificeret, det samme med tyvekoster, som kommer tilbage til deres ejermænd, og dermed finder vi også gerningssteder til tyverier,« siger Magnus Andresen.

Østjyllands Politi understreger, at anmeldelser fortsat skal ske ved at ringe 114 og 112 i akutte tilfælde, og samtidig opfordrer politiet borgerne til ikke at dele personfølsomme oplysninger på Facebooksiden.