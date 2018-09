Uoverensstemmelse om overhaling endte med vold

En 26-årig mand anmeldte onsdag, at han netop havde været udsat for et overfald med peberspray på Carl Blochs Gade i Aarhus C. Den 26-årige forklarede, at han netop havde konfronteret en anden bilist. Kort tid forinden havde han blinket og dyttet af en bil, som han mente kørte vildt under en overhaling. Da de begge nåede krydset ved Carl Blochs Gade og Skovgaardsgade, steg føreren af den anden bil ud og gik hen til ham. Her havde manden ifølge den 26-årige truet ham med bank og efterfølgende sprayet ham i ansigtet med en peberspray, inden han kørte fra stedet. Det oplyser Østjyllands Politi.

Med hjælp fra et godt signalement har Østjyllands Politi en god formodning om, hvem ejeren af den anden bil er. Han kan derfor forvente at blive kontaktet af politiet.

JP Aarhus