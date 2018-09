Ejer konfronterede formodet babyjoggertyv efter opdagelse på Den Blå Avis

En 29-årig kvinde anmeldte onsdag, at hun netop var mødtes med den mand, som muligvis kunne stå bag tyveriet af familiens babyjogger. Babyjoggeren var blevet stjålet samme morgen foran en børnehave på Jernaldervej i Aarhus V, og nu havde hendes mand set den til salg på Den Blå Avis. Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 29-årige og familien var mødt op på mandens adresse under påskud af at ville købe den. Inden mødet havde manden ifølge den 29-årige forklaret, at han ville sælge, fordi hans søn var vokset ud af den. Men da familien konstaterede, at det var deres og konfronterede manden med det, ændrede han forklaring - nu ville han bare sælge den for en ven, der ikke havde gjort opmærksom på, at den skulle være stjålet.

Selvom han lod familien få deres stjålne babyjogger med hjem, slap han ikke for en sigtelse. Østjyllands Politi har nemlig været i kontakt med den 33-årige og foreløbigt sigtet han for hæleri, da han forsøgte at sælge noget, der var stjålet.

JP Aarhus