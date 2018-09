Dankort misbrugt efter møde med mistænkelig mand

En 56-årig kvinde anmeldte onsdag, at hun mellem kl. 16.40 og kl. 16.50 var udsat for et muligt tricktyveri på p-pladsen til Føtex på Viby Ringvej i Viby. Her var hun kommet ud til sin bil efter indkøb og opdagede en mistænkelig mand, der stod med en skrue fra hendes baghjul i hånden. Det oplyser Østjyllands Politi.

Med skruen i hånden pegede han på en anden bil, der var punkteret, og ifølge kvinden nægtede han at aflevere skruen. Først da hun hævede stemmen, slap han den og gik væk. Da hun kom hjem, opdagede hun, at hendes dankort var blevet væk - hendes bank havde nemlig henvendt sig og gjort opmærksom på, at der var blevet hævet flere tusinde kroner ad flere omgange, og at de havde spærret kortet, fordi de fattede mistanke til, at kortet var stjålet.

Den formodede gerningsmand beskrives som:

Mand

Østeuropæisk af udseende

Ca. 35-40 år

Ca. 180 cm.

Kraftig af bygning

Brun i huden og sort, kort hår

Kendetegn: Stort mellemrum mellem tænderne i overmunden, bred i kroppen og ansigtet

Iført cowboybukser og tynd ,mørkeblå dynejakke

Østjyllands Politi anbefaler, at man er opmærksom på sine værdier, hvis man bliver opsøgt på samme måde. Har nogen oplysninger i sagen, bedes de ringe 114.

