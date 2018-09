Sommerhusejer opdagede indbrudstyv med PH-lamper i favnen

En sommerhusejer på Ajstrup Strandvej i Malling anmeldte mandag kl. 13.35, at han netop havde overrasket en indbrudstyv, der var løbet fra stedet med nogle PH-lamper i favnen.

Østjyllands Politi sendte en hundepatrulje til stedet, der forsøgte at finde frem til den formodede tyv - dog uden held.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand



Ca. 25-30 år



Høj



Muligvis østeuropæer



Iført gråt tøj



Havde PH-lamper i hænderne



Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner, som kan have set gerningsmanden i området og dermed hjælpe med at identificere ham. Oplysninger kan gives på tlf. 114.

Derudover anbefaler Østjyllands Politi, at man er ekstra opmærksom, hvis man får tilbud om at købe PH-lamper. Er tilbuddet lidt for godt til at være sandt, og kan sælger ikke redegøre for, hvor de er fra, hører politiet også gerne om dét.