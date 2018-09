32-årig kvinde sigtet for at tildele forbipasserende en knytnæve

En række vidner anmeldte mandag middag, at der var optakt til ballade på Banegårdspladsen i Aarhus.

Her havde bl.a. to veninder fra et vindue set, hvordan en mand og en kvinde havde været udfarende og havde virket til at være til fare for dem selv og andre. Det fik en patrulje bekræftet, da de ankom til stedet.

Her stødte en 31-årig kvinde til, som fortalte, at hun netop havde fået en knytnæve i maven af kvinden, da hun passerede hende på gaden, og at hun efterfølgende var blevet slået i baghovedet med flad hånd.

Kort tid efter ankom både den formodede voldelige 32-årige kvinde og den mand, hun havde været sammen med.

Den 32-årige blev anholdt på stedet og blev foruden sigtelsen for vold sigtet for yderligere tre forhold: for at have råbt ukvemsord af patruljen, for at spytte på en betjent og for at være flygtet fra en psykiatrisk afdeling, hvor hun sad varetægtsfængslet i surrogat i forbindelse med en anden sag.