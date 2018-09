Fem kvinder arbejdede på massageklinikker uden tilladelse

Fem kvinder uden arbejdstilladelse - den ene med mistanke om, at hun har været en del af en menneskehandel - blev udbyttet af målrettede aktioner, som Østjylands Politi udførte i sidste uge i Aarhus og Randers.

I Aarhus blev tre kvinder med thailandsk statsborgerskab mandag anholdt på en massageklinik i centrum af byen, og torsdag var det to brasilianere, der oplevede det samme i Randers.

»Vi har løbende aktioner målrettet mange forskellige arbejdsplader for at sikre, at der ikke bliver brugt ulovlig arbejdskraft. Blandt andet reagerer vi på konkrete anmeldelser, ligesom vi deltager i de landsdækkende aktioner mod menneskehandel, som Rigspolitiet koordinerer for hele landet,« siger politikommissær Peter Bay i en pressemeddelelse.

De fem kvinder, der er i alderen 22-40 år, erkendte sigtelsen om at arbejde i landet uden tilladelse. Alle blev udvist af landet med forbud mod at rejse ind igen, og de fire blev varetægtsfængslet, til udrejsen er på plads.

Ofre for menneskehandel siger nej til hjælp

Den femte - en 22-årig kvinde fra Thailand - blev løsladt, da der er mistanke om, at hun har været offer for menneskehandel.

Hendes sag er derfor overdraget til Center mod Menneskehandel, der skal sørge for udrejsen. Desuden skal det undersøges, om der kan rejses sigtelse mod bagmænd.

98 kvinder blev sidste år identificeret som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder, viser en årsstatistik fra Center mod Menneskehandel, der hører under Socialstyrelsen. Rapporten viser, at der i 2017 blev identificeret 98 ofre for menneskehandel mod 121 i 2016 og 93 i 2015.

Størstedelen af kvinderne er fra Nigeria, mens thailændere udgør den næststørste gruppe.