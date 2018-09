30-årig mand kørte 159 km/t på Viby Ringvej

En færdelsaktion i Aarhus Vest i fredags resulterede i 48 sigtelser fordelt på 35 personer. Det oplyser Østjyllands Politi.

Fem kørte over for rødt lys, otte brugte mobilen under kørslen, og ni kørte for hurtigt, fremgår det bl.a. af opgørelsen.

En 30-årig mandlig bilist overskred fartgrænsen med en del over 100 pct., da han valgte at køre 159 km/t på Viby Ringvej, hvor det kun er tilladt at køre 70 km/t. Mens han blev målt, foretog han desuden to ulovlige overhalinger inden om andre biler, inden han blev standset. Han kan nu se frem til en længere periode uden kørekort, oplyser politiet.

En anden bilist kørte noget slingrende ad Viby Ringvej, hvilket fik færdselspatruljen, der kørte i civil bil, til at køre op på siden af ham. Her kunne de se føreren sidde og ryge en joint bag rattet. Han blev anholdt for narkokørsel. Det viste sig, at han i øvrigt slet ikke havde kørekort.

Østjyllands Politi vil forsat have fokus på færdslen i Aarhus Vest og vil løbende foretage kontroller på vejene i området, lyder det.

Sigtelserne fredag aften fordelte sig på følgende vis: