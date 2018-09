Falsk Microsoft-medarbejder lokkede oplysninger ud af 77-årig

En 77-årig kvinde fra Hasselager anmeldte onsdag, at hun for en uge siden blev snydt af en engelsktalende kvinde, der ringede og udgav sig for at være fra Microsoft.

Efter en længere samtale var det lykkedes kvinden at overbevise den 77-årige om, at hendes computer var blevet hacket, og at den ”flinke” kvinde ville hjælpe hende.

Derfor sendte den 77-årige til sidst sine private oplysninger – både fra visakort, pas og kørekort. Efter nogle dage kom den 77-årige i tvivl om ægtheden af den engelsktalende kvindes historie og tjekkede efter med sin bank. Banken kunne fortælle, at der var blevet hævet flere tusinde kroner.

Østjyllands Politi anbefaler, at man er på vagt, hvis man får et lignende opkald. Det er usandsynligt, at virksomheder og myndigheder henvender sig over telefonen og beder om private oplysninger. Derfor anbefaler Østjyllands Politi, at man blot lægger røret på og under ingen omstændigheder giver fremmede adgang til personlige oplysninger, der kan misbruges.