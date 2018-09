64-årig sigtet for at true svigersøn på livet

Østjyllands Politi blev onsdag kl. 8.40 kaldt ud til et busstoppested på Havkærvej i Tilst. Her var en 64-årig mand ifølge anmeldelsen blevet aggressiv over for en 28-årig mand, der var passager i bussen. En patrulje kørte til stedet og traf begge parter.

Ifølge vidner på stedet havde den 64-årige fulgt efter bussen i bil, da den 28-årige var stået på i Bispehaven.

Da bussen så holdt ind på Havkærvej, parkerede den 64-årige sin bil og gik ind i bussen. Her truede han ifølge vidner den 28-årige på livet.

Han blev derfor anholdt og sigtet for trusler på livet. Derudover blev han sigtet for at gøre modstand under anholdelsen. Ifølge politiets oplysninger er den 28-årige svigersøn til den 64-årige, og det var en intern uoverensstemmelse, der var årsag til episoden.