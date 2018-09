Skinketyv var klar med lunken forklaring

En 58-årig mand blev tirsdag formiddag sigtet for butikstyveri, efter han havde været på besøg i Kvickly i Veri Centeret i Risskov.

Her opdagede en vagt, at manden tog en skinke fra køledisken og lagde den ned i sin taske. Da manden forsøgte at gå uden om kassen, blev han tilbageholdt af vagten, der ringede efter politiet.

Over for betjentene forklarede manden, at han havde købt skinken dagen før, men at han havde glemt at tage den op af tasken. Da skinken var iskold, havde betjentene dog svært ved at tro på den forklaring, og han blev derfor sigtet for tyveriet, oplyser Østjyllands Politi.