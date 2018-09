18-årig missede sessionen flere gange - mistænkelig knallerttur fældede ham

To mænd på 18 og 19 år blev natten til onsdag anholdt efter en noget mistænkelig knallerttur i det nordlige Aarhus . En patrulje opdagede knallerten kl. 2 på Vejlby Ringvej. To maskerede mænd sad på knallerten, der ikke havde lys på og kørte i den forkerte side af vejen. I krydset ved Randersvej kørte mændene over for rødt. Det fik patruljen til at sætte efter dem og efter en mindre jagt, lykkedes det betjentene at få fat i de to unge mænd.

Ved knallerten lå en stor boltsaks, en bushammer og en lille tom taske. Knallertens tændingslås var fjernet, og nogen havde tydeligvis forsøgt at ridse stelnummeret væk, oplyser Østjyllands Politi.

Mændenes maskering og boltsaksen fik betjentene til at mistænke dem for at ville begå indbrud. De blev derfor sigtet for forsøg på indbrud et ukendt sted og for at have stjålet knallerten. Da begge havde hash på sig, blev de også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Den 19-årige fører af knallerten blev testet positiv for cannabis, og blev derfor også sigtet for narkokørsel. Dertil fik han en tre sigtelser for at bryde færdselsloven ved at køre i venstre side af vejen, køre to på en knallert og køre over for rødt.

Den 18-årige viste sig at have misset Forsvarets Dag, tidligere kaldt session, flere gange, og han bliver nu fulgt pænt derhen af politiet.