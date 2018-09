GPS-sporing førte politiet til biltyve

En app på en mobiltelefon var tirsdag med til at lede politiet på sporet af to mænd på 29 og 32 år, der begge blev anholdt og sigtet for indbrud og tyveri.

Østjyllands Politi fik kl. 23.30 en anmeldelse om, at der var begået indbrud i et hus på Ludvig Holbergs Vej i Åbyhøj. Ud over at have stjålet et mindre kontantbeløb fra hjemmet, havde tyvene taget bilnøglen og var kørt fra stedet i bilen.

Hvad de ikke vidste var, at bilen var udstyret med en gps-sender, og at ejeren derfor kunne følge bilens færden via en app på sin mobiltelefon. Da han fik tændt for appen, viste det sig, at bilen befandt sig tæt på Aalborg.

Østjyllands Politi tog derfor straks kontakt til kollegerne i det nordjyske, og kort efter fik en patrulje deroppe øje på bilen, som de eftersatte. Der skulle en mindre biljagt til, inden bilen blev standset i Aalborg.

De to mænd, der befandt sig i den stjålne bil, blev anholdt og sigtet for indbruddet og biltyveriet i Åbyhøj.