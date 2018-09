Røveriforsøg i kiosk

En ekspedient i en kiosk anmeldte søndag kl. 12.54, at han 20 minutter forinden havde været udsat for et røveriforsøg i butikken, der ligger på Paludan-Müllers Vej i Aarhus V.

Ifølge medarbejderen var en ukendt mand kommet ind i butikken iført en skimaske og bevæbnet med en pistollignende genstand. Her havde han forsøgt at få udleveret kassens indhold - dog uden held, da medarbejderen havde nægtet at udlevere noget. Gerningsmanden forlod derefter stedet til fods, lyder forklaringen.

Han beskrives som:

Mand



Ca. 15-20 år



Ca. 165-175 cm.



Iført sort maske med hul til øjne og mund



Medbringende en sort pistollignende genstand i højre hånd



Har man oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.