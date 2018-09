34-årig mand sigtet for at forsøge at køre bekendt ned

Østjyllands Politi fik søndag omkring middag en anmeldelse om, at en mand havde havde forsøgt at køre en anden mand ned på en parkeringsplads på Tranekær Mosevej i Tranbjerg.

Flere vidner havde set, hvordan en 34-årig og en 32-årig mand havde været oppe at skændes, hvorefter den 34-årige havde sat sig ind i bil og accelereret, som om han ville ramme den 32-årige, oplyser Østjyllands Politi.

Under afhøringerne på stedet fandt patruljen frem til, at de to kendte hinanden, og at det var en intern uoverensstemmelse mellem dem, der havde eskaleret situationen.

Der er forskellige udlægninger af, præcist hvad der skete. Den 34-årige mand blev sigtet for at forholde fare for den 32-åriges liv og førlighed, hvilket han dog nægtede.