Opmærksom borger hjalp patrulje med at finde frem til slingrende bilist

En opmærksom borger ringede søndag formiddag til Østjyllands Politi og anmeldte en slingrende bilist, der kørte på Djurslandmotorvejen i vestgående retning ved Skødstrup.

Borgeren havde kørt bag bilen et stykke tid og lagde mærke til, at den kørte noget usikkert og undervejs også påkørte nogle trafikkegler. Hun mistænkte derfor, at føreren kunne være påvirket.

Imens borgeren havde vagtcentralen i røret for at hjælpe en patrulje i den rigtige retning, kørte den slingrende bil ind i autoværnet og endte i rabatten. Ingen af de to personer i bilen kom umiddelbart til skade.

Føreren af bilen, en 40-årig mand, forklarede, at han havde været overtræt, og at den 29-årige kvindelige passager løbende havde forstyrret hans kørsel.

Da patruljen ikke kunne udelukke, at den 40-årige var påvirket, blev han sigtet for narkokørsel.

En blodprøve skal nu afgøre, om det også var tilfældet. Selv nægtede han at være påvirket af stoffer, oplyser Østjyllands Politi.