41-årig anholdt for to virksomhedsindbrud

To østjyske virksomheders videoovervågning førte onsdag til anholdelsen af en 41-årig mand, der sigtes for indbrud begge steder. Han fremstilles torsdag kl. 9 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Første indbrud blev begået om morgenen den 3. juni hos en virksomhed på Inge Lehmanns Gade i Aarhus, hvor gerningsmanden brød ind og stjal køkkenmaskiner for omkring 20.000 kr.

Den 11. august blev der begået indbrud hos en virksomhed på Møgelhøj i Lystrup. Her blev der stjålet parfume for omkring 10.000 kr.

Begge virksomheder har videoovervågning på stedet, og da politiet fik set videoerne igennem, genkendte flere betjente den 41-årige mand, der i forvejen er kendt for tyverier og indbrud.

Efter at have været i telefonkontakt med den 41-årige, mødte han i går frivilligt op på politistationen, hvor han blev anholdt og sigtet for indbruddene, oplyser Østjyllands Politi.

Da han har flere domme for berigelse bag sig, og han i øjeblikket har en anden verserende sag, der skal for retten, anmoder anklagemyndigheden om, at den 41-årige varetægtsfængsles for at undgå, at han begår yderligere kriminalitet.