26-årig gav betjent en mavepuster under anholdelse

En 26-årig mand er blevet sigtet for en række forhold, herunder for vold mod en politibetjent.

Således rykkede en patrulje fra Østjyllands Politi søndag middag ud til Klostertorvet i det centrale Aarhus, da der var meldinger om uro på stedet.

Her blev den 26-årige bedt om at opgive sit navn, hvilket han imidlertid nægtede. Han forsøgte herefter at stikke af fra stedet.

»Betjentene holdt fast i ham, men i et kort øjeblik lykkedes det manden at få en arm fri, som han slog ind i maven på en af betjentene,« lyder det i døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Den 26-årige blev derfor sigtet for vold, for at modsætte sig anholdelse samt for at nægte at give sit navn til politiet.