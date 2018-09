21-årig anholdt efter kokainfund i bil

Østjyllands Politis specialpatrulje var torsdag kl. 19.00 på besøg på en adresse på Silkeborgvej i Åbyhøj, hvor de havde mistanke om, at der blev solgt stoffer.

På stedet traf de en del mænd, som alle blev visiteret. En 28-årig mand havde en mindre mængde hash på sig, som han blev sigtet for besidde.

En 21-årig mand, der ikke havde nogen stoffer på sig, satte sig efterfølgende ud i sin bil for at køre fra stedet. Specialpatruljen besluttede sig dog for at undersøge bilen nærmere, inden han kørte væk.

I et hulrum i den ene dør fandt betjentene en del poser kokain, og i midterkonsollen lå en peberspray. Den 21-årige blev derfor anholdt og sigtet for at ville sælge kokain og for ulovlig våbenbesiddelse.