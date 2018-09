27-årig svindlet for 22.000 kr. efter bytur

Tidligere på ugen var Østjyllands Politi ude at advare borgerne i Aarhus om brugen af pirattaxaer i festugen. Det skete efter, at to mænd i weekenden var blevet snydt af en pirattaxa. Den ene var blevet svindlet for 40.000 kr..

Siden er der kommet to nye anmeldelser, oplyser Østjyllands Politi.

En 23-årig mand har netop anmeldt, at han sidste fredag morgen mellem kl. 4.20 og kl. 5.00 havde fået kørelejlighed med to mænd hjem fra byen. På vej mod Risskov havde de to holdt ind på tankstationen Uno-X på Søren Frichs Vej, hvor den 23-årige skulle betale for benzinen.

Her blev pinkoden sandsynligvis afluret, og da de kom til destinationen lykkedes de med at franarre ham dankortet. Her bød mændene op til tyrkisk dans og fik fisket dankortet fra ham, uden han bemærkede det. Efterfølgende opdagede han, at nogen havde forsøgt at misbruge det, dog uden held.

De beskrives som:

A

Mellemøstligt udseende

Ca. 20-25 år

Ca. 180 cm.

Kraftig af bygning/tyk

Krøllet, mørkt hår

Afslappet tøj (dog ikke joggingtøj)

Snakkede dansk, ifølge anmelder med "ghettoaccent"

Kørte en sort personbil

B

Mellemøstligt udseende

Ca. 20-25 år

Ca. 180

Slank

Kort, mørkt hår

Nogenlunde samme påklædning som A

Snakkede dansk, ifølge anmelder med "ghettoaccent"

Derudover har en 27-årig anmeldt, at også han er blevet snydt på vej hjem fra byen. Søndag nat mellem kl. 3.10 og kl. 4.00 var han blevet tilbudt et lift, som han tog imod. Også her ville piratchaufføren forbi en tankstation og tanke benzin på den 27-åriges regning. Dagen efter opdagede han, at alle hans kort var væk, og at et af kortene var blevet misbrugt for 22.000 kroner.

Her beskrives gerningsmanden som:

Ca. 20-25 år

Mellemøstligt udseende

Ca. 180 cm.

Groft skæg/skægstubbe

Iført mørk hættetrøje eller lign. og mørk kasket

Talte dansk, ifølge anmelder med "indvandreraccent"

Kørte i mørk bil

Østjyllands Politi advarer mod pirattaxaer og anbefaler, at man enten kører med en autoriseret taxa eller finder en anden sikker måde at transportere sig på. Har man oplysninger, der kan være relevante for politiet, kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.