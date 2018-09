Butikstyv gemte jakker i russerpose

En butiksvagt i Salling anmeldte onsdag, at han havde taget en butikstyv på fersk gerning og tilbageholdt ham. Da en patrulje ankom, kunne de se, at den 24-årige gerningsmand havde indrettet sin taske med en såkaldt russerpose, hvor tasken fores med stanniol med henblik på at omgå alarmerne.

På samme tid gik der melding ind til vagtcentralen om, at nogle andre vagter havde pågrebet yderligere tre butikstyve. Der var tale om tre mænd på henholdsvis 21, 25 og 29 år. De var blevet genkendt af en vagt i midtbyen, der havde set dem tidligere på dagen stjæle varer fra en anden butik. Nu stod de ved en bil, som efterfølgende viste sig at indeholde en del varer med prismærker.

Det er politiets opfattelse, at de fire arbejdede sammen. Den 24-årige blev sigtet for tyveriet af fire jakker til en værdi af 8.400 kroner, hvilket han erkendte. De øvrige tre blev sigtet for at have stjålet varer for 11.279,85 kroner, som de nægtede.